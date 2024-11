Cellule du Hamas en Allemagne : quatre hauts responsables inculpés pour planification d'attentats

Le parquet fédéral allemand a inculpé hier quatre hauts responsables du Hamas pour avoir dissimulé des armes dans plusieurs pays européens en vue de commettre des attentats, particulièrement contre des cibles israéliennes et juives, rapportent les médias allemands. Les quatre hommes, arrêtés en décembre dernier en Allemagne et aux Pays-Bas, sont d'origine égyptienne et libanaise. Selon le magazine Der Spiegel, ils sont accusés d'appartenance à une organisation terroriste étrangère et de préparation d'attaques sur le sol allemand.

Parmi les cibles potentielles identifiées figuraient l'ambassade d'Israël à Berlin, la base aérienne américaine de Ramstein dans l'ouest du pays, et les environs de l'ancien aéroport de Tempelhof dans la capitale. D'après l'acte d'accusation, les suspects opéraient depuis plusieurs années comme agents du Hamas à l'étranger, gérant les caches d'armes de l'organisation.

Le procureur fédéral affirme que "le Hamas dissimule depuis un certain temps des arsenaux souterrains dans différents pays européens, les maintenant prêts à l'emploi pour d'éventuelles attaques contre des institutions juives sur le continent."

Selon Der Spiegel, l'un des accusés aurait établi un dépôt d'armes en Bulgarie dès 2019, contenant des munitions et des armes à feu. Un autre est accusé d'avoir fait passer clandestinement une arme de poing d'une cache au Danemark vers l'Allemagne. En 2023, les suspects auraient tenté, sans succès, de localiser des caches supplémentaires en Pologne.

Cette inculpation intervient deux mois après une fusillade près du consulat israélien à Munich, survenue le jour de la commémoration du massacre des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de 1972. L'assaillant, armé d'un fusil à baïonnette, avait été neutralisé par les forces de sécurité après avoir tiré en direction d'un poste de police face au musée de documentation du nazisme.