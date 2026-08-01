Ceuta : au moins 67 migrants meurent en tentant de rejoindre l'enclave espagnole

Le bilan humain de la crise migratoire à Ceuta continue de s'alourdir. Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé ce samedi qu'au moins 67 migrants ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'enclave espagnole depuis le Maroc.

Lors d'un point presse organisé à Ceuta, le ministre a évoqué des « événements tristes et dramatiques », tout en assurant que la situation était désormais en voie de stabilisation. « En moins de 48 heures, la situation à Ceuta n'a plus rien à voir et un retour à la normale est en cours », a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion d'urgence consacrée à cette crise migratoire sans précédent.

Sur le plan politique, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a vivement critiqué plusieurs partenaires européens pour leur gestion de la crise. Dans une lettre adressée aux dirigeants des institutions européennes, il dénonce l'attitude « égoïste » de certains États membres et réclame la tenue en urgence d'une visioconférence des ministres de l'Intérieur des 27.

Selon lui, cette attitude, « motivée par les préjugés, les fausses informations, l'ignorance ou des intérêts politiques », est contraire aux principes de solidarité européenne et nuit aux intérêts de l'Union.

En France, Emmanuel Macron a rappelé que Ceuta ne fait pas partie de l'espace Schengen, tout en demandant au ministre de l'Intérieur de renforcer les contrôles à la frontière franco-espagnole si la situation l'exigeait.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a ainsi activé la Force frontière d'intervention rapide (FFIR), chargée de renforcer les contrôles, de lutter contre l'immigration clandestine et de combattre la fraude documentaire.

Alors que les autorités espagnoles affirment que la situation est progressivement maîtrisée, le lourd bilan humain de cette vague migratoire relance le débat européen sur la protection des frontières extérieures et la solidarité entre États membres.