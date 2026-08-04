Ceuta : un eurodéputé espagnol appelle Benjamin Netanyahou à soutenir l’Espagne

L’eurodéputé espagnol Juan Carlos Girauta a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à soutenir publiquement la souveraineté espagnole sur Ceuta, alors que l’enclave traverse une crise migratoire sans précédent.

« Avec toute mon admiration pour le parcours et le courage de Benjamin Netanyahou, je lui demande de s’exprimer en faveur de l’intégrité territoriale de l’Espagne, car le gouvernement espagnol n’est pas l’Espagne », a déclaré Juan Carlos Girauta à The Media Line.

Près de 60 000 personnes auraient franchi la frontière depuis le Maroc en quelques jours, selon les premières estimations espagnoles. La ville de Ceuta compte environ 84 000 habitants. Les migrants sont arrivés par les postes terrestres, en escaladant les clôtures ou en contournant à la nage la digue de Tarajal.

Les autorités espagnoles ont fait état de 72 morts du côté espagnol, tandis que le ministère marocain des Affaires étrangères en a recensé 11 au Maroc. Plus de 1 000 personnes auraient reçu des soins médicaux.

La plupart des migrants seraient depuis retournés au Maroc, mais entre 3 000 et 5 000 se trouvaient encore à Ceuta lundi. Les centres d’accueil étant saturés, plusieurs personnes dormaient à l’extérieur. L’Espagne a également pris en charge 862 mineurs arrivés sans adulte.

Le président de la communauté juive de Ceuta, José Bentolila, a expliqué à The Media Line que les habitants avaient observé un afflux progressif avant la traversée massive. Plusieurs commerces ont fermé, tandis que le pain et d’autres produits de première nécessité sont devenus difficiles à trouver.

José Bentolila a fait état de bagarres, de vols et de tentatives d’intrusion dans des habitations. La synagogue et les autres lieux communautaires juifs sont restés sous protection policière, mais aucun acte antisémite n’a été signalé.

« Les gens sortent avec une certaine appréhension, car ils ne savent pas ce qu’ils vont trouver dans la rue », a déclaré José Bentolila. Les offices de Chabbat ont néanmoins été maintenus.

La crise a également provoqué une polémique diplomatique après les déclarations de l’ambassadeur israélien auprès des Nations unies, Danny Danon. Celui-ci a accusé l’Espagne d’hypocrisie pour avoir déployé des soldats à Ceuta tout en critiquant régulièrement les politiques sécuritaires israéliennes.

Danny Danon a également demandé à Madrid d’expliquer pourquoi l’Espagne conservait ce qu’il a qualifié d’« enclaves coloniales » en Afrique.

La chargée d’affaires israélienne en Espagne, Dana Erlich, a rapidement précisé que ces propos ne représentaient pas la position officielle de l’État d’Israël. Cette clarification n’a toutefois pas suffi à apaiser Juan Carlos Girauta, qui estime que la déclaration de Danny Danon a fourni des arguments aux adversaires d’Israël en Espagne.

Ceuta et Melilla sont deux villes autonomes espagnoles dont les habitants possèdent la nationalité espagnole. Ceuta est sous souveraineté espagnole depuis le XVIIe siècle, mais le Maroc revendique toujours les deux territoires.

Juan Carlos Girauta a qualifié l’arrivée massive de migrants de « guerre hybride », accusant les autorités marocaines d’avoir permis ou encouragé le passage. Le président de l’organisation espagnole ACOM, Ángel Mas, a également employé cette expression.

Aucun élément public ne permet toutefois d’affirmer que Rabat a organisé cet afflux. Selon des informations attribuées aux services espagnols, le Maroc n’aurait pas planifié l’opération, mais aurait progressivement relâché ses contrôles frontaliers.

Les autorités marocaines ont rejeté toute instrumentalisation de la migration et mis en cause les réseaux de passeurs, la situation économique ainsi que de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a continué à présenter le Maroc comme un partenaire fiable. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a, de son côté, qualifié les événements d’« attaque » contre l’intégrité territoriale espagnole, tout en remerciant Rabat pour son aide au retour des migrants.

Juan Carlos Girauta juge ces deux positions contradictoires. L’eurodéputé estime qu’un soutien de Benjamin Netanyahou permettrait de distinguer les désaccords avec le gouvernement de Pedro Sánchez de l’attachement d’Israël à la souveraineté espagnole.