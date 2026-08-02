Un responsable israélien alerte sur les conséquences de la politique migratoire espagnole

L'avocat Yonatan Jakubowicz, fondateur et directeur du Centre israélien pour la politique migratoire, estime que l'Europe risque de réagir trop tard à la crise migratoire actuelle, en particulier après les récentes tentatives d'entrée massive de migrants dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, situées au nord du Maroc.

Dans un entretien accordé à Israel National News, il affirme que des dizaines de milliers de migrants, principalement originaires du Maroc, ont récemment tenté de pénétrer dans ces territoires espagnols, qui font partie de l'Union européenne. Selon lui, l'ampleur de cette tentative est sans précédent.

Yonatan Jakubowicz attribue cette situation à la politique migratoire de l'Espagne, qu'il juge particulièrement permissive. Il estime que la possibilité pour les migrants en situation irrégulière d'obtenir un titre de séjour, puis de circuler et travailler dans l'Union européenne, constitue un puissant facteur d'attraction.

Selon lui, cette politique suscite des inquiétudes croissantes au sein de plusieurs États européens. Il affirme notamment que l'Italie et d'autres pays ont demandé la suspension des accords de libre circulation avec l'Espagne, même si aucune décision n'a encore été prise.

L'expert évoque également des tensions signalées à Ceuta entre habitants et migrants, tout en soulignant que l'Espagne n'a pas connu de mouvements de contestation comparables à ceux observés récemment au Royaume-Uni.

En conclusion, Yonatan Jakubowicz avertit que l'Europe pourrait bientôt se retrouver dans une situation où les retours vers les pays d'origine deviendraient très difficiles.

« Les Européens ne savent pas comment arrêter ce phénomène. Dans certains cas, il est déjà presque impossible d'y mettre fin sans incident majeur », affirme-t-il, appelant Israël à tirer les leçons de cette situation en empêchant le développement d'une telle dynamique sur son territoire.