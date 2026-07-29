Royaume-Uni : un Norvégien de 19 ans préparait un assassinat pour un réseau lié à l'Iran

La justice britannique a reconnu coupable Johannes Netland, un Norvégien de 19 ans envoyé au Royaume-Uni pour y commettre un assassinat au profit d’un réseau criminel opérant pour le compte de l’Iran, a rapporté mercredi Sky News. L’identité de la cible n’a pas été révélée.

Selon les éléments présentés devant le tribunal, le jeune homme aurait été recruté quelques jours seulement avant son arrestation. Il devait recevoir 25 000 euros de la part de Foxtrot, une organisation criminelle internationale basée en Suède. À son arrivée au Royaume-Uni, ses commanditaires lui ont indiqué l’emplacement de caches contenant des armes, des munitions et de l’argent liquide.

L’opération a toutefois été déjouée avant qu’il ne puisse passer à l’acte. Le 19 mars de l’année dernière, des policiers armés de l’unité antiterroriste ont fait irruption dans une chambre d’hôtel à Huddersfield, dans le West Yorkshire, où séjournait Johannes Netland.

Les enquêteurs ont découvert en sa possession deux armes de poing, des munitions réelles ainsi que 2 000 livres sterling en espèces. Il a été immédiatement interpellé.

Cette affaire illustre une nouvelle fois le recours présumé de l’Iran à des réseaux criminels européens pour mener des opérations clandestines à l’étranger. Les autorités britanniques n’ont toutefois pas précisé qui devait être visé ni à quel stade exact se trouvait le projet au moment de l’arrestation.