Royaume-Uni : des agents iraniens ont tenté d'entrer par les filières migratoires

L'Iran a tenté d'introduire des agents clandestins au Royaume-Uni en empruntant les embarcations utilisées par les migrants pour traverser la Manche, affirme le Daily Telegraph.

Selon le quotidien britannique, les services de sécurité et les forces de l'ordre ont empêché l'entrée sur le territoire de plusieurs individus soupçonnés d'entretenir des liens avec les services de renseignement iraniens. Ceux-ci auraient tenté de rejoindre les côtes britanniques à bord de petites embarcations traversant la Manche.

Le Telegraph affirme également que les réseaux de contrebande mis en place par Téhéran il y a plusieurs décennies au Moyen-Orient pour acheminer des armes, des roquettes et des fonds à ses alliés et milices, notamment au Liban et en Syrie, seraient désormais utilisés jusque sur le continent européen.

Ces révélations interviennent dans un contexte de vigilance accrue des autorités britanniques face aux activités présumées des services de renseignement iraniens sur leur territoire. Londres accuse régulièrement Téhéran de mener des opérations d'espionnage, d'intimidation et de déstabilisation contre des dissidents iraniens et des cibles jugées hostiles au régime.