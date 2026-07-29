Royaume-Uni : un militant propalestinien échappe à la prison après une manifestation de 17 heures sur Big Ben
Son action avait mobilisé d'importants moyens de secours et coûté près de 92 000 livres sterling aux contribuables britanniques.
Un militant propalestinien de 30 ans, Daniel Day, a été condamné par la justice britannique à 14 mois de prison avec sursis pendant deux ans pour avoir escaladé pieds nus la tour Elizabeth (Big Ben) et y être resté perché pendant 17 heures avec un drapeau palestinien.
Selon le tribunal de Southwark, son action, menée le 8 mars 2025 et diffusée en direct sur Instagram, a entraîné un vaste dispositif de sécurité et coûté environ 92 000 livres sterling aux finances publiques.
Le juge Tony Baumgartner a estimé que cette manifestation avait été soigneusement préparée et a rappelé que « les convictions personnelles ne permettent pas de s'affranchir des lois ».
L'opération de secours a nécessité la fermeture de plusieurs axes autour du Parlement britannique, l'interruption de milliers de visites du Parlement, ainsi que le déploiement de policiers, pompiers et ambulanciers.
Reconnu coupable de trouble à l'ordre public et d'intrusion sur un site protégé, Daniel Day devra également effectuer jusqu'à 20 jours de réhabilitation, sera placé sous surveillance électronique pendant quatre mois et soumis à un suivi par les services de probation.