Royaume-Uni : un militant propalestinien échappe à la prison après une manifestation de 17 heures sur Big Ben

Un militant propalestinien de 30 ans, Daniel Day, a été condamné par la justice britannique à 14 mois de prison avec sursis pendant deux ans pour avoir escaladé pieds nus la tour Elizabeth (Big Ben) et y être resté perché pendant 17 heures avec un drapeau palestinien.

Selon le tribunal de Southwark, son action, menée le 8 mars 2025 et diffusée en direct sur Instagram, a entraîné un vaste dispositif de sécurité et coûté environ 92 000 livres sterling aux finances publiques.

Le juge Tony Baumgartner a estimé que cette manifestation avait été soigneusement préparée et a rappelé que « les convictions personnelles ne permettent pas de s'affranchir des lois ».

L'opération de secours a nécessité la fermeture de plusieurs axes autour du Parlement britannique, l'interruption de milliers de visites du Parlement, ainsi que le déploiement de policiers, pompiers et ambulanciers.

Reconnu coupable de trouble à l'ordre public et d'intrusion sur un site protégé, Daniel Day devra également effectuer jusqu'à 20 jours de réhabilitation, sera placé sous surveillance électronique pendant quatre mois et soumis à un suivi par les services de probation.