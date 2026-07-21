L’Iran a lancé un drone explosif décoré d’une image de Lamine Yamal brandissant un drapeau palestinien

L’Iran a lancé au cours des dernières vingt-quatre heures un drone explosif en direction d’une base américaine dans le Golfe, sur lequel figurait une photographie de Lamine Yamal brandissant un drapeau palestinien. L’image utilisée est celle du joueur espagnol lors de la parade organisée en mai dernier pour célébrer le titre de champion du FC Barcelone.

Au même moment, une autre photographie montrant la jeune star de la sélection espagnole enveloppée dans un drapeau palestinien, sur une pelouse du New Jersey aux côtés du trophée de la Coupe du monde, a largement circulé sur les réseaux sociaux.

Une enquête de vérification menée par l’AFP a toutefois établi que ce second cliché était un montage entièrement généré par intelligence artificielle. Les outils d’authentification numérique ont notamment détecté la présence du marquage invisible SynthID développé par Google.

Les photographies officielles prises après la finale montrent en réalité Lamine Yamal célébrant le sacre de l’Espagne avec le maillot de son équipe, portant l’inscription "Campeones". L’image diffusée en ligne ne correspond donc pas aux scènes authentiques de la célébration.