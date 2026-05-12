Lamine Yamal brandit un drapeau palestinien lors de la parade du FC Barcelone

La star du FC Barcelone Lamine Yamal a brandi un drapeau palestinien lors de la parade organisée pour célébrer le titre de champion d’Espagne du club catalan.

Dans plusieurs vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux, le joueur de 18 ans apparaît à bord d’un bus, agitant le drapeau palestinien devant une foule nombreuse venue acclamer les joueurs barcelonais.

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Des dizaines de milliers de supporters s’étaient rassemblés lundi dans les rues de Barcelone pour célébrer le 29e titre de Liga remporté par le Barça.

Le club catalan a décroché le championnat après une victoire 2-0 contre son grand rival, le Real Madrid, lors du Clasico disputé dimanche. C’est la deuxième fois que le titre de Liga se décide lors d’un Clasico.

Le geste de Lamine Yamal a rapidement suscité de nombreuses réactions en ligne, plusieurs supporters saluant son affichage de solidarité avec les Palestiniens.

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, Barcelone est devenue l’un des principaux centres de mobilisation pro-palestinienne en Espagne. La ville a accueilli de nombreuses manifestations et a également servi de point de départ à des flottilles d’aide visant à contester le blocus de Gaza.