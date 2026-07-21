De fausses images montrent des joueurs espagnols avec des drapeaux palestiniens

Une enquête des Observateurs de France 24 démontre que l'une a été générée par intelligence artificielle et que l'autre repose sur une mauvaise interprétation d'une photographie authentique.

L'image montrant Lamine Yamal célébrant son sacre mondial avec un drapeau palestinien sur les épaules a été créée à l'aide de ChatGPT, selon les vérifications effectuées avec SynthID, l'outil d'identification des images générées par intelligence artificielle d'OpenAI. La photo reprend une image réelle du joueur tenant la Coupe du monde, publiée par El País, mais le drapeau palestinien a été ajouté artificiellement. Une vidéo de la célébration confirme également que le joueur n'était pas vêtu de ce drapeau à ce moment-là.

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Les Observateurs rappellent toutefois que le soutien de Lamine Yamal à la cause palestinienne est bien réel. En mai dernier, lors des célébrations du titre de champion d'Espagne du FC Barcelone, le joueur avait brandi un drapeau palestinien devant les supporters avant de publier une photo de ce moment sur son compte Instagram. Ce geste avait notamment suscité des critiques du ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

Par ailleurs, plusieurs publications ont affirmé que le défenseur Pedro Porro portait lui aussi un drapeau palestinien lors de la remise des médailles. En réalité, il s'agissait du drapeau de la communauté autonome d'Estrémadure, dans l'ouest de l'Espagne, dont le joueur est originaire et auquel il a déjà rendu hommage à plusieurs reprises.