Chypre : trois Israéliens attaqués au couteau

Trois Israéliens ont été attaqués mercredi dans le centre de Nicosie, la capitale de Chypre, selon plusieurs médias locaux.

L’agression a été commise à l’aide d’un objet tranchant. L’une des victimes a été blessée à l’oreille et a reçu des soins médicaux après l’attaque.

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Les forces de police chypriotes ont rapidement lancé une vaste chasse à l’homme avant d’interpeller deux suspects présentés comme étant d’origine syrienne.

Les deux hommes ont été transférés au siège de la police judiciaire de Nicosie pour être interrogés.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les circonstances exactes de l’altercation ainsi que le mobile de l’attaque, notamment la possibilité d’un acte à caractère antisémite.

L’ambassadeur d’Israël à Chypre, Oren Anolik, a dénoncé « une attaque violente contre des citoyens israéliens ciblés uniquement en raison de leur apparence juive visible ».

« Une telle violence antisémite n’a pas sa place à Chypre », a-t-il écrit sur le réseau social X. L’enquête se poursuit.