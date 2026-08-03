Chypre : une affiche électorale de Gadi Eisenkot vandalisée aux couleurs du drapeau palestinien

Une affiche de campagne du parti Yashar, dirigé par l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, a été vandalisée à Chypre, où elle avait été installée pour s'adresser aux nombreux touristes israéliens en vacances sur l'île.

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Le panneau, situé sur la route reliant Limassol à Larnaca, a été recouvert de peinture noire, blanche, verte et rouge, reprenant les couleurs du drapeau palestinien. De la peinture rouge a également été étalée sur le visage de l'ancien général afin de donner l'impression qu'il était couvert de sang.

L'affiche, rédigée en hébreu, portait le message : « Israéliens, profitez de vos vacances ! Vous le méritez. Yashar, avec Eisenkot. » Les inscriptions ont été largement recouvertes de peinture, tout comme le nom du parti et celui de son dirigeant. En revanche, le drapeau israélien apparaissant à l'arrière-plan est resté presque intact.

Selon la chaîne publique Kan, le panneau avait déjà suscité la colère de certains habitants lors de son installation la semaine dernière, en raison de son message destiné aux vacanciers israéliens.

Gadi Eisenkot, ancien membre du cabinet de guerre au début du conflit à Gaza, dirige aujourd'hui Yashar, la formation politique qui tente de s'imposer comme l'une des principales alternatives au Premier ministre Benjamin Netanyahou en vue des prochaines élections.

À ce stade, ni Gadi Eisenkot ni son parti Yashar n'ont réagi publiquement à cet acte de vandalisme.