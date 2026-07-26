La campagne d'Eisenkot s'exporte à Chypre et surprend les touristes israéliens

La campagne électorale de Gadi Eisenkot prend une dimension internationale. Le parti Yashar ! a lancé une opération d’affichage à Chypre, une destination très prisée des touristes israéliens, où plusieurs vacanciers ont découvert avec surprise des panneaux en hébreu faisant la promotion du candidat aux élections de 2026.

Un vaste panneau publicitaire a ainsi été installé sur une route proche de Zigi. Les affiches comportent deux messages destinés directement aux Israéliens présents sur l’île : « Israéliens, profitez-en, vous le méritez », et « Vous avez été heureux, vous vous êtes amusés ? Maintenant, nous rentrons et nous gagnons ».

Selon l’entourage du parti, cette initiative ne devrait pas rester limitée à Chypre. D’autres campagnes similaires pourraient être déployées dans des pays accueillant un grand nombre de touristes israéliens.

L’opération n’a toutefois pas été accueillie favorablement par tout le monde. Certains médias chypriotes ont critiqué la présence d’une campagne électorale israélienne dans l’espace public de l’île, dans un contexte où les débats sur l’influence économique et immobilière israélienne à Chypre se multiplient.

Un magazine alternatif local s’est interrogé sur la place accordée aux campagnes politiques étrangères dans le paysage chypriote, estimant que cette présence soulevait des questions sur « les limites de l’influence économique et politique étrangère » dans l’espace public national.

Le média a également établi un parallèle avec d’autres pays européens, demandant s’il serait envisageable de voir les affiches d’un parti politique chypriote ou grec apparaître sur les routes d’Allemagne, du Royaume-Uni ou d’Espagne.