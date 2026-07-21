Sondage : le parti de Gadi Eisenkot consolide sa première place devant le Likoud

Le parti Yashar!, dirigé par Gadi Eisenkot, arriverait en tête des élections législatives avec 24 sièges, devant le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou, crédité de 23 sièges, selon un sondage publié lundi par Channel 12 News.

Derrière ces deux formations, le parti Together de Naftali Bennett obtiendrait 15 sièges, suivi des Démocrates de Yaïr Golan (11) et d'Israël Beitenou d'Avigdor Liberman (9). Le Shas, le Judaïsme unifié de la Torah et Otzma Yehudit recueilleraient chacun 8 sièges, tandis que Hadash-Ta'al et Ra'am en remporteraient 5 chacun. Le Parti sioniste religieux franchirait de justesse le seuil électoral avec 4 sièges.

Selon cette enquête, les équilibres entre les blocs restent inchangés : les partis sionistes de l'opposition totalisent 59 sièges, la coalition gouvernementale 51, et les partis arabes 10. Aucun des deux principaux blocs n'atteint ainsi la majorité de 61 sièges à la Knesset sans le soutien des partis arabes.

Le sondage montre également qu'une majorité d'électeurs de l'opposition est favorable à la formation d'un gouvernement soutenu par un parti arabe si le bloc anti-Netanyahou ne parvient pas à obtenir une majorité autonome. À l'inverse, les électeurs de la coalition souhaitent majoritairement poursuivre leur alliance avec les partis orthodoxes. Enfin, plusieurs scénarios testant de nouvelles formations politiques, notamment autour de Benny Gantz, Dedi Simhi, Gilad Erdan, Yuli Edelstein ou Ofer Winter, montrent qu'aucune d'entre elles ne franchirait le seuil électoral.