Sondage i24NEWS : Gadi Eisenkot devance Benjamin Netanyahou dans la course au poste de Premier ministre

Selon un sondage i24NEWS publié jeudi soir, Gadi Eisenkot est jugé plus apte que Benjamin Netanyahou à occuper le poste de Premier ministre. 47 % des personnes interrogées ont choisi Gadi Eisenkot et 44 % Benjamin Netanyahou. Les 9 % restants ont répondu ne pas savoir.

Dans les intentions de vote, le Likoud demeure la première formation avec 28 sièges, en recul d'un mandat par rapport à la semaine précédente. Le parti Yashar de Gadi Eisenkot progresse d'un siège et en obtiendrait 22, tandis que les Démocrates avancent également d'un mandat, à 11 sièges.

Le parti Beyahad et le Shas restent stables avec neuf sièges chacun. Israel Beiteinou recule à huit mandats, soit autant que Judaïsme unifié de la Torah. La Liste commune se maintient à sept sièges, tandis qu'Otzma Yehudit, dirigé par Itamar Ben-Gvir, perd un mandat et en recueille également sept.

Le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich franchirait le seuil électoral avec six sièges, tandis que Ra'am conserverait ses cinq mandats. En revanche, le parti Habayit Hatzioni de Hili Tropper, Zehout de Moshé Feiglin, Bleu Blanc de Benny Gantz et le Parti économique ne dépasseraient pas le seuil d'éligibilité.

Selon cette projection, le bloc de la coalition disposerait de 58 sièges, contre 62 pour l'opposition, sans majorité absolue à la Knesset.

Le sondage a été réalisé le 16 juillet 2026 auprès de 550 Israéliens âgés de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif de la population. La marge d'erreur annoncée est de 4,1 points, avec un niveau de confiance de 95 %.