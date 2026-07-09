Sondage i24NEWS : Gantz et Tropper sous le seuil électoral, Eisenkot grimpe à 21 sièges

Un nouveau sondage i24NEWS réalisé par Direct Polls montre un bouleversement au centre de l’échiquier politique israélien. Selon cette enquête publiée jeudi, la tentative de Benny Gantz et Hili Tropper de se présenter sur des listes séparées se traduirait par un échec électoral pour les deux formations, qui ne franchiraient pas le seuil d’éligibilité. Le principal bénéficiaire de cette fragmentation serait Gadi Eisenkot, dont le parti Yashar atteint son meilleur score des dernières semaines.

Le Likoud reste la première force politique du pays avec 29 sièges, un résultat stable. Derrière lui, le parti Yashar d’Eisenkot bondit à 21 mandats et s’installe solidement à la deuxième place. Les Démocrates conservent un score à deux chiffres avec 10 sièges.

Trois partis obtiendraient chacun 9 mandats : Ensemble, de Bennett et Lapid en léger recul sur fond de divisions politiques, le Shas, qui maintient son niveau, et Israël Beitenou. Viennent ensuite Otzma Yehudit d’Itamar Ben Gvir et Judaïsme unifié de la Torah, crédités chacun de 8 sièges.

La Liste arabe unie obtiendrait 7 mandats, tandis que le Parti sioniste religieux et Ra’am de Mansour Abbas atteindraient chacun 5 sièges. En revanche, plusieurs formations resteraient sous le seuil électoral : Zehout, le Parti économique, la liste Bleu-Blanc menée par Benny Gantz et Simhi, ainsi qu’une liste conduite par Hili Tropper et Yoaz Hendel.

La principale conclusion du sondage est donc la montée en puissance de Gadi Eisenkot, qui semble capter une partie importante des électeurs du centre droit, dans un contexte d’échec des nouvelles listes concurrentes. Mais l’équilibre entre les blocs reste extrêmement fragile : le camp opposé à la coalition actuelle, en incluant la Liste arabe unie et Ra’am, atteindrait 61 mandats, contre 59 pour les partis soutenant la coalition actuelle.

Le sondage a également testé l’hypothèse d’une nouvelle formation de droite conduite par Yuli Edelstein, Gilad Erdan et Ayelet Shaked. Selon les résultats, cette liste ne franchirait pas non plus le seuil électoral, et la répartition générale des mandats resterait inchangée.

L’enquête s’est aussi penchée sur la relation entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump, sur fond de tensions autour du dossier iranien. Parmi les électeurs de la coalition, 52 % estiment que les deux dirigeants continuent d’agir en pleine coordination. À l’inverse, 68 % des électeurs de l’opposition pensent que chacun défend désormais avant tout les intérêts propres de son pays. Sur l’ensemble de l’échantillon, 51 % des personnes interrogées considèrent que les intérêts nationaux guident aujourd’hui les deux dirigeants, contre 32 % qui croient encore à une coordination complète entre eux.