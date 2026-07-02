Sondage i24NEWS : une majorité d'Israéliens juge floue la vision politique et sécuritaire de Gadi Eisenkot

À mesure que les prochaines élections législatives se rapprochent, un nouveau sondage publié par i24NEWS met en lumière les difficultés de certains responsables politiques à convaincre l'opinion publique. L'enquête, réalisée par l'institut Direct Polls, s'est notamment penchée sur l'image de l'ancien chef d'état-major et dirigeant politique Gadi Eisenkot ainsi que sur l'avenir électoral de Betsalel Smotrich et de son parti.

Interrogés sur leur compréhension de la vision diplomatique et sécuritaire de Gadi Eisenkot, les Israéliens se montrent majoritairement sceptiques. Seuls 19 % des sondés affirment que ses positions sont "très claires" et 17 % les jugent "assez claires". À l'inverse, 26 % estiment qu'elles sont "plutôt floues" et 38 % déclarent ne pas les comprendre du tout. Au total, près des deux tiers des personnes interrogées disent donc avoir du mal à cerner la ligne politique de l'ancien chef militaire.

Le sondage s'est également intéressé à la stratégie que devrait adopter le parti Sionisme religieux de Betsalel Smotrich à l'approche du scrutin. Près de la moitié des répondants (48 %) considèrent que la formation devrait s'unir à Itamar Ben Gvir et à son parti Otzma Yehudit. Une option qui devance largement les autres scénarios envisagés.

Ainsi, 24 % des sondés préféreraient voir le Sionisme religieux rejoindre le Likoud, tandis que 16 % souhaitent que Betsalel Smotrich poursuive sa route de manière indépendante tout en intégrant de nouvelles personnalités à sa liste. Les 12 % restants ne se prononcent pas.

L'enquête a été réalisée le 2 juillet auprès de 508 Israéliens âgés de 18 ans et plus, présentés comme représentatifs de la population adulte du pays. La marge d'erreur est estimée à plus ou moins 4,3 %.