Sondage i24NEWS : le Likoud recule, Eisenkot progresse, Netanyahou gagnerait à créer son parti

Le dernier sondage i24NEWS réalisé par l'institut Direct Polls montre un léger recul du Likoud de Benjamin Netanyahou, dans un contexte marqué par les manifestations de la communauté orthodoxe contre l'arrestation de réfractaires au service militaire, les tensions autour des investitures au sein du Likoud et les projets de loi défendus par les partis religieux.

Si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 27 sièges, soit un de moins que dans le précédent sondage. La formation Yashar, dirigée par Gadi Eisenkot, gagnerait deux sièges et s'installerait à la deuxième place avec 20 mandats. Le parti Ensemble de Naftali Bennett reculerait d'un siège à 11 mandats.

Avigdor Liberman et son parti Israël Beytenou obtiendraient 10 sièges, en recul d'un mandat, à égalité avec le parti des Démocrates dirigé par Yair Golan, qui progresse d'un siège. Aryeh Deri et le Shas conserveraient 9 sièges, tandis que Itamar Ben Gvir et Otzma Yehudit, ainsi que le Judaïsme unifié de la Torah, obtiendraient chacun 8 sièges, le parti de Ben Gvir perdant un mandat.

La Liste commune se maintiendrait à 7 sièges, tandis que Sionisme religieux et Ra'am recueilleraient chacun 5 sièges. Les partis Zehut, le Parti économique, les Réservistes et Kahol Lavan resteraient sous le seuil électoral. Dans cette configuration, la coalition gouvernementale actuelle ne disposerait que de 57 sièges, contre 63 pour les partis d'opposition.

Le sondage s'est également penché sur l'hypothèse d'une scission entre Benjamin Netanyahou et le Likoud, sur fond de polémique autour des investitures. Dans ce scénario, un nouveau parti dirigé par Netanyahou recueillerait 24 sièges, tandis que le Likoud tomberait à seulement 7. Ensemble, les deux formations totaliseraient toutefois 31 sièges, soit davantage que les 27 obtenus par le Likoud dans sa configuration actuelle.