Sondage i24NEWS : Eisenkot poursuit sa progression, Bennett recule

Un nouveau sondage réalisé pour i24NEWS par l'institut Direct Polls révèle d'importants mouvements au sein du paysage politique israélien. Si le Likoud demeure largement en tête, l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot continue de gagner du terrain, tandis que Naftali Bennett enregistre un recul notable.

Selon cette enquête, si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 30 sièges à la Knesset. Le parti d'Eisenkot, Yashar!, progresserait à 17 sièges, gagnant un mandat supplémentaire et consolidant sa place de deuxième force politique du pays. L'alliance de Naftali Bennett et Yaïr Lapid tomberait quant à elle à 12 sièges, soit deux de moins que lors du précédent sondage d'i24NEWS.

Les Démocrates gagneraient un siège et atteindraient 11 mandats. Le Shas resterait stable avec 9 sièges, tout comme le Judaïsme unifié de la Torah avec 8. Le parti Otzma Yehudit d'Itamar Ben Gvir progresserait à 9 sièges, tandis qu'Israel Beiteinou reculerait à 8. Une liste arabe unifiée regroupant Balad, Hadash et Ta'al obtiendrait 7 sièges. Le Parti sioniste religieux de Betsalel Smotrich tomberait à 4 sièges.

Malgré ces évolutions, aucun camp ne parviendrait à dégager une majorité. Le bloc de la coalition et celui de l'opposition se retrouveraient à égalité parfaite avec 60 sièges chacun. Plusieurs formations, dont Kakhol Lavan, le parti des Réservistes et le Parti économique, ne franchiraient pas le seuil électoral.

Le sondage a également testé l'hypothèse d'une liste commune réunissant Benny Gantz, Yoaz Hendel et Dedi Simhi. Dans ce scénario, le Likoud resterait en tête avec 28 sièges, tandis que le parti d'Eisenkot reculerait à 16 et celui de Bennett à 11. La nouvelle formation menée par Gantz, Hendel et Simhi ferait son entrée à la Knesset avec 5 sièges.

Cette configuration modifierait l'équilibre entre les blocs : la coalition atteindrait 58 sièges, l'opposition 57, tandis que les cinq députés de la liste Gantz-Hendel-Simhi détiendraient la clé d'une future majorité.

L'enquête a été réalisée le 11 juin 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 554 Israéliens adultes. La marge d'erreur est estimée à ±4,1 %.