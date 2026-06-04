Sondage i24NEWS : aucun bloc n’obtient la majorité, Netanyahou conserve l’avantage

Le dernier sondage publié par i24NEWS et réalisé par l’institut Direct Polls montre une scène politique israélienne toujours dans l’impasse. Aucun des deux grands blocs ne parvient à atteindre la majorité de 61 sièges nécessaire pour former un gouvernement. La coalition actuelle dirigée par Benjamin Netanyahou totaliserait 60 sièges, soit un de moins que le seuil requis, tandis que les partis d’opposition n’en obtiendraient que 49. Les partis arabes détiendraient les 11 sièges restants.

Dans le détail, le Likoud demeure la première force politique du pays avec 30 mandats. Au sein du camp opposé à Benjamin Netanyahou, le leadership semble désormais revenir à Gadi Eisenkot, dont le parti Yashar obtiendrait 16 sièges, devenant la deuxième formation de la Knesset. Le parti Beyahad de Naftali Bennett suivrait avec 14 sièges, tandis que le parti Les Démocrates atteindrait 10 mandats.

Israël Beiteinou et le Shas conserveraient chacun 9 sièges. À droite, Otzma Yehudit et Yahadout HaTorah recueilleraient 8 mandats chacun. Le parti Sionisme religieux franchirait de justesse le seuil électoral avec 5 sièges. Du côté des formations arabes, le Raam obtiendrait 6 sièges et Hadash-Ta’al 5.

Plusieurs partis resteraient en dehors de la Knesset. C’est notamment le cas de la formation Bleu-Blanc de Benny Gantz, créditée de seulement 1,4 % des voix, ainsi que du parti des réservistes de Yoaz Hendel, du parti économique du professeur Yaron Zelekha et du Balad.

Par rapport au précédent sondage, le principal changement concerne le parti Les Démocrates, qui gagne un siège pour atteindre 10 mandats. À l’inverse, Yashar et Beyahad perdent chacun un siège. Le Sionisme religieux progresse de 4 à 5 mandats, s’éloignant du risque de ne pas franchir le seuil électoral, tandis que le Shas recule d’un siège et qu’Israël Beiteinou en gagne un.

Concernant la fonction de Premier ministre, Benjamin Netanyahou conserve une nette avance. Il est jugé le plus apte à diriger le gouvernement par 46 % des personnes interrogées. Gadi Eisenkot arrive en deuxième position avec 32 % des suffrages, confirmant son statut de principal rival du chef du gouvernement au sein de l’opposition. Naftali Bennett recueille quant à lui 15 % des réponses.