Sondage i24NEWS : la justice s’impose comme le thème central des prochaines élections

Contrairement aux prévisions qui plaçaient la sécurité au cœur de la prochaine campagne électorale, un sondage publié par i24NEWS et réalisé par l’institut Direct Polls révèle que la réforme du système judiciaire est désormais le sujet qui influencera le plus les électeurs israéliens lors des élections de 2026.

Selon l’enquête, 37 % des personnes interrogées considèrent la question judiciaire comme déterminante dans leur vote. La loi sur la conscription et le partage du service militaire arrive en deuxième position avec 27 %, tandis que les questions sécuritaires ne recueillent que 21 % des suffrages. Le coût de la vie et l’économie n’apparaissent qu’en quatrième position avec 10 %.

Le sondage met également en lumière une profonde fracture politique. Parmi les électeurs de la coalition gouvernementale, 47 % placent la réforme judiciaire en tête de leurs préoccupations, loin devant la sécurité (26 %). À l’inverse, chez les électeurs de l’opposition, la loi sur la conscription domine largement avec 44 %, tandis que la justice n’est citée que par 27 % des répondants.

L’enquête s’est également intéressée au niveau de confiance des Israéliens envers le président américain Donald Trump dans le cadre des négociations avec l’Iran.

Une majorité de 56 % des personnes interrogées affirment ne pas lui faire confiance pour défendre les intérêts israéliens face à Téhéran. Seuls 40 % déclarent lui accorder leur confiance, tandis que 4 % n’expriment pas d’opinion.

Là encore, les clivages politiques sont marqués. Parmi les électeurs de la coalition, 55 % disent faire confiance à Donald Trump, contre 39 % qui s’en méfient. Chez les électeurs de l’opposition, la tendance s’inverse nettement : 73 % déclarent ne pas faire confiance au président américain dans le dossier iranien.

Réalisé le 28 mai auprès de 510 adultes représentant la population israélienne, le sondage présente une marge d’erreur de plus ou moins 4,3 %.