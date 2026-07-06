Mansour Abbas : « Ra’am doit obtenir 7 sièges pour permettre un changement de gouvernement »

Le président du parti arabe Ra'am, Mansour Abbas, a affirmé que son objectif pour les prochaines élections législatives est d'obtenir sept sièges à la Knesset, un résultat qui permettrait, selon lui, à son parti de jouer un rôle décisif dans la formation du prochain gouvernement.

Dans une publication sur Facebook, Abbas explique que deux conditions sont nécessaires pour que Ra'am devienne un partenaire incontournable d'une future coalition.

La première, selon lui, est déjà remplie : renforcer la légitimité de Ra'am comme partenaire de coalition auprès des électeurs juifs et arabes. Il affirme que près de 70 % des électeurs des partis juifs d'opposition soutiennent l'idée d'un « gouvernement du changement » incluant Ra'am, tout comme plus de 70 % des électeurs arabes.

La seconde condition est d'augmenter la représentation du parti à sept députés lors du prochain scrutin.

Selon Mansour Abbas, les sondages montrent que le bloc de droite est actuellement à une dizaine de sièges de la majorité, tandis qu'une coalition réunissant les partis d'opposition et Ra'am pourrait disposer de 64 à 65 sièges, soit une majorité à la Knesset.

« Notre principal objectif est donc d'obtenir au moins sept sièges », affirme-t-il, estimant que cela permettrait de renverser l'actuelle coalition de droite et d'empêcher le Premier ministre Benjamin Netanyahou de faire tomber un éventuel « gouvernement du changement ».

Ces déclarations interviennent après l'échec des discussions entre Ra'am et les trois autres partis arabes en vue de constituer une liste commune pour les prochaines élections. Le parti de Mansour Abbas devrait désormais se présenter seul au scrutin.