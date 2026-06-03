Mansour Abbas dénonce la « loi sur les mosquées »

Le député Mansour Abbas a vivement critiqué un projet de loi visant à réglementer l’utilisation des haut-parleurs dans les mosquées pour l’appel à la prière.

Lors d’une conférence de presse à la Knesset, le président du parti arabe Ra’am a accusé le gouvernement de Benjamin Netanyahou de s’attaquer aux droits religieux des musulmans en Israël.

« Quatre ans n’ont pas suffi à ce gouvernement pour traiter les nuisances causées par les tirs des organisations criminelles, mais il veut faire taire l’appel à la prière des mosquées », a déclaré Mansour Abbas.

S’adressant directement au Premier ministre et aux promoteurs du texte, le député a affirmé que les musulmans n’étaient « pas des étrangers dans leur propre patrie ».

« L’islam n’est pas un invité ici. Nous avons des droits religieux sur cette terre et nous ne permettrons pas au gouvernement israélien ou à des individus en quête de conflits religieux de provoquer les musulmans », a-t-il ajouté.

Le projet de loi est porté par le député Tzvika Foghel, membre du parti Otzma Yehudit et président de la commission de la Sécurité nationale de la Knesset.

Le texte prévoit d’imposer une autorisation officielle pour l’installation de systèmes de haut-parleurs dans les mosquées et introduit des amendes en cas de nuisances sonores excessives.

L’appel à la prière musulman est diffusé cinq fois par jour, y compris avant l’aube, ce qui alimente depuis plusieurs années un débat en Israël entre liberté de culte et nuisances sonores.

Mansour Abbas a estimé que les éventuels différends liés au volume des haut-parleurs devaient être réglés par le dialogue entre habitants et non par une intervention législative.

Le projet de loi devrait être examiné prochainement à la Knesset, où il risque de raviver les tensions entre la coalition gouvernementale et les partis arabes.