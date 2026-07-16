Aryeh Deri accuse le chef d’état-major d’aider la gauche sur la conscription des orthodoxes

Selon Aryeh Deri, la lettre envoyée par Zamir à la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset visait à « aider le bloc de gauche » à l’approche des élections. « Il ne doit pas faire de politique. C’est un précédent très dangereux et il a causé un grand tort à l’armée », a-t-il déclaré.

Le dirigeant du Shas affirme continuer à respecter personnellement le chef d’état-major, mais estime qu’il a « perdu son chemin ». La loi défendue par les partis orthodoxes prévoit de suspendre jusqu’à fin novembre certaines arrestations et poursuites contre des étudiants de yeshiva refusant de se présenter au service militaire.

La Cour suprême a toutefois gelé son application dans l’attente de l’examen de recours. De son côté, Eyal Zamir a averti que la suspension des mesures d’exécution affaiblirait davantage la conscription, alors que Tsahal fait face à une grave pénurie de soldats après plusieurs années de guerre.

D’autres élus de la coalition ont également attaqué le chef d’état-major. Le député du Likoud Avichay Buaron a estimé qu’il avait franchi une ligne rouge et a même appelé le ministre de la Défense à le limoger.