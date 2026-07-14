Benjamin Netanyahou s’absente à nouveau d’un vote controversé

La Knesset a adopté lundi soir, en deuxième et troisième lectures, la Loi fondamentale sur l’étude de la Torah, par 63 voix contre 52. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou était absent lors du vote, comme il l’avait déjà été lors d’un précédent scrutin controversé sur la commission d’enquête concernant le 7 octobre.

Le texte, présenté dans une version amendée, consacre l’étude de la Torah comme une valeur fondamentale de l’État d’Israël. Initialement, le projet prévoyait de mettre cette valeur en équilibre avec d’autres principes. Cette formulation a finalement été retirée à la suite des réserves exprimées par les conseillers juridiques de la Knesset.

Pour les partis orthodoxes, cette loi constitue une étape importante en vue de défendre devant la Cour suprême de futures exemptions de service militaire pour les étudiants des yeshivot.

Avant le vote, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou, au ministre de la Défense Israel Katz et au président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense.

Il y demande le retrait d’une disposition d’un autre projet de loi visant à suspendre les arrestations des personnes refusant leur incorporation. Selon lui, une telle mesure « encouragerait à ne pas se présenter au service militaire » et nuirait directement aux besoins opérationnels de l’armée.

Les chefs de l’opposition, parmi lesquels Yaïr Lapid, Naftali Bennett, Gadi Eisenkot, Avigdor Liberman et Yaïr Golan, ont appelé les députés de la coalition à rejeter le texte.

Dans une déclaration commune, ils ont dénoncé « un coup sévère porté à Tsahal en temps de guerre », estimant que cette législation va à l’encontre des besoins de l’armée.

Deux députés du Likoud, Yuli Edelstein et Dan Illouz, ont voté contre le projet de loi.

De son côté, le président du Shas, Aryeh Deri, a rejeté les critiques de l’opposition, affirmant que la loi « ne porte aucun préjudice à Tsahal ».

L’adoption de ce texte s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu entre la coalition et les partis orthodoxes, qui se sont engagés à soutenir plusieurs projets gouvernementaux en échange de l’avancement de leurs priorités législatives.