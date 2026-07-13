Eyal Zamir alerte contre la loi sur les exemptions

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a adressé une lettre particulièrement ferme au Premier ministre Benjamin Netanyahou, au ministre de la Défense Israel Katz et au président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

Dans ce courrier, Eyal Zamir met en garde contre un amendement à la loi sur le service militaire qui prévoit de suspendre les arrestations de personnes ne répondant pas à leur ordre d’enrôlement.

Selon lui, cette mesure risquerait d’encourager directement le refus de servir et de porter atteinte à la confiance des soldats qui accomplissent actuellement leur service obligatoire ou leurs périodes de réserve.

Eyal Zamir affirme que la position professionnelle de l’armée, présentée devant la commission de la Knesset par le responsable de la planification des effectifs, est une opposition totale au projet.

Le chef d’état-major estime que cette réforme ne permettrait pas d’augmenter le nombre de recrues. Elle offrirait au contraire une incitation supplémentaire à ne pas se présenter au service militaire.

« La proposition encourage le non-respect des obligations militaires, puisqu’elle s’accompagne d’une exemption de poursuites et de procédures pénales », écrit Eyal Zamir.

Il ajoute que le texte est « clairement et sans ambiguïté » incompatible avec les besoins actuels de Tsahal.

L’un des principaux points de désaccord concerne la création d’une commission composée de trois officiers supérieurs.

Cette commission serait chargée d’examiner les déclarations présentées par des étudiants de yeshiva et de déterminer s’ils peuvent bénéficier d’un statut les exemptant du service militaire.

Eyal Zamir considère qu’un tel mécanisme placerait l’armée dans une situation intenable. Tsahal serait chargé d’accorder des exemptions massives au moment même où ses soldats sont soumis à une pression opérationnelle exceptionnelle.

« Il n’est pas possible que le système militaire que je dirige, qui exige de ses hommes et de ses femmes des sacrifices sans précédent, soit en parallèle contraint d’accorder des exemptions massives de poursuites », écrit-il.

Pour le chef d’état-major, la mesure pourrait aggraver le sentiment d’inégalité parmi les soldats et les réservistes qui portent l’essentiel de l’effort de guerre depuis plus de deux ans.

Tsahal dépend encore largement de mobilisations prolongées de réservistes et de l’allongement du service obligatoire afin de répondre à ses besoins opérationnels.

Dans ce contexte, Eyal Zamir estime que le gel des arrestations de réfractaires pourrait nuire au moral des troupes et renforcer l’impression que le fardeau de la défense nationale n’est pas réparti équitablement.

Il avertit également que cette politique pourrait fragiliser la confiance du public envers l’armée et approfondir les divisions au sein de la société israélienne.

Eyal Zamir souligne par ailleurs que Tsahal ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour vérifier les déclarations des étudiants de yeshiva ou pour déterminer leur éligibilité à une exemption.

Selon lui, les officiers seraient principalement chargés de valider des documents administratifs, sans pouvoir mener de véritable examen approfondi des dossiers.

Le chef d’état-major estime également que confier cette mission à l’armée en pleine guerre détournerait des officiers, du temps et des ressources de leurs missions opérationnelles.

Il demande donc aux responsables politiques de retirer entièrement du projet de loi la création de cette commission d’officiers.

Cette intervention publique, rare de la part d’un chef d’état-major sur un texte législatif, souligne l’inquiétude croissante de Tsahal face aux conséquences possibles d’une nouvelle loi sur les exemptions militaires.