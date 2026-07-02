Tsahal alerte à nouveau sur une grave pénurie d'effectifs

L'armée israélienne a une nouvelle fois mis en garde les responsables politiques contre l'aggravation de sa pénurie de personnel, appelant le gouvernement à adopter rapidement plusieurs réformes législatives afin de répondre aux besoins croissants de Tsahal dans un contexte de guerre prolongée.

Lors d'une réunion de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, le général de brigade Shay Tayeb, responsable de la planification et de la gestion des effectifs au sein de la direction des ressources humaines de l'armée, a estimé que trois mesures étaient indispensables : une loi de conscription jugée plus efficace, l'allongement de la durée du service militaire obligatoire et l'adoption d'un nouveau cadre légal pour le service de réserve.

Selon lui, l'armée régulière atteint aujourd'hui ses limites après des années de conflit sur plusieurs fronts. "La majeure partie de l'année, l'armée est en guerre. Les pertes sont nombreuses et l'intensité des combats ne cesse d'augmenter", a-t-il averti devant les députés.

Tsahal réclame depuis plusieurs mois le retour à un service militaire obligatoire de 36 mois pour les hommes, alors que sa durée a été réduite à 30 mois en août 2024. Le gouvernement n'a toutefois pas donné son feu vert à cette demande. L'armée redoute notamment les conséquences de cette réforme à partir de janvier 2027, date à laquelle les premiers conscrits ayant effectué seulement 30 mois de service commenceront à être libérés.

D'après Shay Tayeb, cette situation risque de créer un vide opérationnel important. Le système actuel de rotation des soldats, organisé par cycles de quatre mois, ne permettrait pas de maintenir une continuité suffisante avec des périodes de service plus courtes. Résultat : plusieurs milliers de soldats combattants pourraient manquer aux effectifs.

Le responsable militaire a souligné que l'armée avait déjà pris de nombreuses mesures pour renforcer ses rangs, notamment par la création de dizaines de bataillons de réserve, la formation de nouvelles unités d'infanterie et le rappel de dizaines de milliers de réservistes. Il a également évoqué les efforts entrepris pour intégrer davantage de recrues issues de la communauté orthodoxe.

Malgré ces initiatives, l'armée estime que les besoins restent considérables. Tsahal affirme avoir un besoin urgent d'environ 12 000 soldats supplémentaires, dont près de 7 000 combattants, afin de soulager les forces régulières et de réserve fortement sollicitées depuis le début de la guerre sur plusieurs fronts.