Tsahal aux soldats orthodoxes : « Il n’y a pas de contradiction » entre foi et service militaire

Le chef d’état-major adjoint de Tsahal, le général Tamir Yadai, s’est rendu mardi sur la base d’entraînement de la brigade orthodoxe Hashmonaïm, selon l’armée israélienne.

Devant les soldats, il a affirmé qu’il n’existait « aucune contradiction » entre le fait d’être des « combattants » et des « Juifs craignant Dieu ».

« D’un monde de foi, de discipline et de mission naissent des combattants forts et de bons commandants », a déclaré Tamir Yadai lors de sa visite.

Le numéro deux de Tsahal a rencontré des cadets orthodoxes du cours d’officiers de la brigade, des soldats en formation de commandants d’escouade et des recrues actuellement à l’entraînement.

L’armée indique qu’il a également été informé des infrastructures de formation de la brigade, de ses récentes opérations au Liban et des adaptations mises en place pour permettre aux soldats de préserver leur mode de vie orthodoxe.

« Nous sommes profondément engagés à vous permettre de servir, tout en restant orthodoxes », a affirmé Tamir Yadai. « Tsahal continuera à construire pour vous un cadre permettant un service significatif pour la sécurité de l’État, tout en préservant pleinement votre identité et votre mode de vie. »