Conscription : les orthodoxes manifestent dans tout le pays

Des manifestations de juifs orthodoxes ont éclaté mercredi dans plusieurs régions d’Israël, en parallèle d’une nouvelle journée de conscription de jeunes issus de cette communauté. À Kiryat Ono, près du bureau de recrutement de Tsahal, une protestation non autorisée a débuté dès le matin, rassemblant des dizaines de manifestants opposés à l’enrôlement militaire.

Selon la police, certains participants, décrits comme appartenant à des courants extrémistes, ont tenté de bloquer la circulation en s’allongeant sur la chaussée et en entravant volontairement le passage des véhicules, créant une situation jugée dangereuse pour la sécurité routière. La Police israélienne est intervenue pour dégager les axes bloqués, permettre la reprise du trafic et garantir l’accès des conscrits au centre de recrutement. Un manifestant a été interpellé pour trouble à l’ordre public.

Les forces de l’ordre ont également assuré une régulation active de la circulation tout en maintenant un dispositif de sécurité autour du site, afin d’éviter toute escalade et de permettre le déroulement normal de la procédure de recrutement.

Des rassemblements similaires ont eu lieu simultanément à Jérusalem, notamment aux abords de la zone de Givat HaTahmoshet et près du bureau de recrutement situé rue Rachi. Dans la capitale, aucune violence notable n’a été signalée à ce stade, mais un important déploiement policier a été mis en place par précaution afin de prévenir d’éventuels débordements.

La police israélienne a rappelé dans un communiqué qu’elle ne tolérerait aucune tentative de blocage des routes ni d’atteinte à la liberté de circulation. Elle a averti que toute action mettant en danger la population ou perturbant gravement l’ordre public ferait l’objet d’une réponse ferme, pouvant inclure de nouvelles arrestations.

Ces manifestations s’inscrivent dans le contexte sensible du débat sur l’intégration des jeunes orthodoxes au service militaire, un sujet qui continue de provoquer de fortes tensions politiques et sociales en Israël.