Bennett envisagerait de rompre son alliance avec Lapid

À quelques mois des élections législatives israéliennes, des interrogations émergent autour de l’avenir de l’alliance entre Naftali Bennett et Yaïr Lapid.

Selon une information rapportée par la chaîne israélienne Channel 13, le président du parti « Ensemble », Naftali Bennett, aurait tenu ces derniers jours plusieurs consultations afin d’examiner la possibilité de mettre un terme à sa fusion politique avec l’ancien Premier ministre Yaïr Lapid et de se présenter à nouveau de manière indépendante.

Le parti « Ensemble » a toutefois rapidement rejeté ces affirmations, démentant officiellement toute intention de rupture.

D’après Channel 13, cette réflexion serait liée à la baisse progressive des intentions de vote enregistrée par la formation depuis l’annonce de l’alliance entre les deux dirigeants.

Lorsque le partenariat avait été dévoilé, Bennett avait présenté cette union comme un tournant politique majeur capable d’attirer une partie significative de l’électorat du Likoud.

Il affirmait alors que de nombreux électeurs de droite, déçus par Benjamin Netanyahou, rejoignaient son camp et que la nouvelle formation était en train de redessiner la carte politique israélienne.

Au moment de la création du parti, Bennett avait vivement attaqué le Likoud, accusant le mouvement fondé par Menahem Begin d’avoir perdu son identité idéologique.

« Le nom Likoud existe toujours, mais ses valeurs ont disparu », avait-il déclaré, affirmant que les électeurs de droite cherchaient désormais une nouvelle alternative politique.

Il avait également estimé que cette dynamique expliquait les attaques répétées de Benjamin Netanyahou contre sa formation.

Selon les informations de Channel 13, la baisse des sondages ainsi que certaines divergences stratégiques entre Bennett et Lapid auraient conduit l'ancien Premier ministre à réévaluer les bénéfices électoraux de leur alliance.

Les observateurs notent que plusieurs enquêtes d’opinion récentes montrent un recul progressif du parti unifié, alors que certaines projections accordaient initialement à Bennett un potentiel électoral plus important lorsqu’il évoluait seul.

Pour l’instant, aucune décision n’aurait été prise et les chances d’une séparation effective restent incertaines.

Cette rumeur intervient alors que la campagne électorale israélienne commence à s’intensifier.

Quelques heures plus tôt, Benjamin Netanyahou a confirmé qu’il serait candidat à sa propre succession et s’est dit convaincu de remporter les prochaines élections.

Dans ce contexte, toute évolution au sein du principal bloc d’opposition pourrait avoir des conséquences importantes sur l’équilibre des forces politiques à l’approche du scrutin.