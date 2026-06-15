Bennett attaque Netanyahou : « La guerre de 1 000 jours se termine par un échec historique face à l’Iran »

À quelques mois des élections, Naftali Bennett a vivement critiqué le gouvernement de Benjamin Netanyahou à la suite de l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran.

Dans une déclaration publiée lundi soir, l’ancien Premier ministre et président du parti « Ensemble » a salué l’action des soldats de Tsahal et des forces de sécurité tout en accusant la direction politique d’avoir failli.

« Israël, les soldats de Tsahal et l’ensemble des forces de sécurité ont fait preuve d’un héroïsme extraordinaire et d’une audace qui seront étudiés dans les livres d’histoire. Mais les dirigeants ont déçu », a-t-il déclaré.

Bennett a affirmé que le gouvernement Netanyahou avait commencé par une « guerre civile » interne, poursuivi avec « le massacre du 7 octobre » et qu’il se terminait désormais par « un échec historique face à l’Iran ».

S’adressant directement aux Israéliens, il a reconnu leur frustration et leurs inquiétudes tout en promettant une alternative politique.

« Relevez la tête. Cela ne doit pas être ainsi. Nous pouvons restaurer la sécurité d’Israël », a-t-il affirmé.

Interrogé sur ce qu’il aurait fait à la place du gouvernement actuel, Bennett a répondu : « Tout. »

Sur le plan diplomatique, il a estimé qu’il aurait utilisé la relation privilégiée avec Donald Trump exclusivement au service des intérêts israéliens.

Sur le plan militaire, il a plaidé pour un retour à des guerres « rapides, puissantes et décisives », critiquant ce qu’il appelle la stratégie d’usure menée par Netanyahou.

Il a également reproché au gouvernement d’avoir démantelé le dispositif de communication internationale qu’il avait mis en place lorsqu’il était Premier ministre.

Bennett a appelé à l’instauration d’un service militaire obligatoire pour tous les citoyens israéliens et à la fin du financement des exemptions de conscription, affirmant que Tsahal manque aujourd’hui de dizaines de milliers de soldats.

Concernant l’Iran, il a promis de relancer la « doctrine de la pieuvre », une stratégie visant à frapper directement Téhéran plutôt que ses seuls alliés régionaux.

Selon lui, Israël doit à la fois empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire et accélérer l’affaiblissement du régime par des moyens politiques, économiques, technologiques et militaires.

Dans un ton résolument électoral, Bennett a affirmé que « l’horloge du changement de régime en Iran commencera à tourner dès que le gouvernement israélien sera remplacé ».

« Bientôt, le peuple d’Israël élira une nouvelle direction, énergique et déterminée, qui rétablira la sécurité du pays », a-t-il conclu.

Cette déclaration marque l’une des attaques les plus directes de Bennett contre Netanyahou depuis l’annonce de l’accord entre Washington et Téhéran et illustre l’intensification de la bataille politique en vue des prochaines élections israéliennes.