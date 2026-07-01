Naftali Bennett promet de faire de la chute du régime iranien un objectif stratégique d'Israël

"La tête de la pieuvre, le régime de Téhéran, est toujours debout", a-t-il déclaré

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Naftali Bennett à la Conférence d'Herzliya, le 1er juillet 2026
Naftali Bennett à la Conférence d'Herzliya, le 1er juillet 2026Avshalom Sassoni/Flash90

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a affirmé mercredi que, s'il revenait au pouvoir après les prochaines élections, son gouvernement ferait de la chute du régime iranien un objectif stratégique majeur de l'État hébreu.

S'exprimant lors de la Conférence d'Herzliya, le dirigeant du parti "Ensemble" a dressé un constat sévère de la situation sécuritaire régionale près de trois ans après le début de la guerre. Selon lui, le Hamas poursuit son réarmement dans la bande de Gaza, tandis que le Hezbollah se renforce au Liban et continue de menacer les soldats et les citoyens israéliens. "La tête de la pieuvre, le régime de Téhéran, est toujours debout", a-t-il déclaré.

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Bennett a estimé qu'Israël devait agir avant que l'Iran ne parvienne à se doter de l'arme nucléaire. Il a toutefois souligné qu'une campagne militaire ne suffirait pas à atteindre cet objectif.

Selon lui, la stratégie israélienne devrait combiner plusieurs leviers de pression contre la République islamique, notamment un affaiblissement de l'économie iranienne, le développement de capacités cybernétiques destinées à entraver les mécanismes de répression du régime ainsi qu'un soutien accru aux minorités présentes en Iran. Il a également plaidé pour une campagne visant à exposer davantage la corruption des dirigeants iraniens.

L'ancien chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de distinguer le régime de la population iranienne, qu'il a décrite comme majoritairement favorable à la liberté, estimant que le changement devait passer par un affaiblissement progressif des structures de pouvoir de la République islamique.

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