Benjamin Netanyahou au Sud-Liban : "Tant que le Hezbollah nous menacera, nous resterons"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu mardi dans la zone de sécurité établie par Israël au Sud-Liban, aux côtés du ministre de la Défense Israël Katz et du chef d'état-major adjoint, le général Tamir Yadai. Sur place, il a affirmé que Tsahal maintiendrait sa présence dans le secteur tant que le Hezbollah représenterait une menace pour Israël.

Au cours de cette visite, le Premier ministre et le ministre de la Défense ont reçu un point de situation détaillé du commandant du Commandement nord, le général Rafi Milo, du commandant de la 91e division et des commandants de brigade déployés sur le terrain. Une démonstration de nouveaux armements et de munitions destinés à contrer la menace des drones leur a également été présentée.

S'adressant aux soldats, Benjamin Netanyahou a salué leur action, affirmant qu'Israël avait "commencé à écraser l'axe iranien", notamment en frappant directement l'Iran et en affaiblissant considérablement le Hezbollah. Selon lui, l'organisation terroriste chiite disposait auparavant de 150.000 missiles et roquettes, "la concentration la plus dense au monde", mais n'en conserverait aujourd'hui qu'environ 8 %.

Le Premier ministre a également déclaré que les opérations israéliennes avaient permis l'élimination de 9.000 terroristes, dont plusieurs centaines ces dernières semaines. Il a insisté sur le changement de doctrine opéré par Israël, consistant à créer des zones tampons "non pas de notre côté de la frontière, mais du leur", au Liban comme à Gaza. "Nous ne permettons pas à une armée terroriste de s'installer à notre frontière", a-t-il affirmé.

Netanyahou a expliqué que l'objectif était de détruire les infrastructures servant aux attaques contre Israël, qu'elles soient situées en surface ou sous terre : tunnels, villages terroristes, positions d'infiltration et dispositifs d'attaque. Il a assuré que la consigne donnée aux soldats était claire : "Ne partez pas."

Le chef du gouvernement a également rappelé les instructions données aux combattants sur le terrain. "Si vous identifiez une menace pour votre sécurité, pour vos vies ou pour vos soldats, agissez. N'attendez pas. Agissez : c'est une directive absolue", a-t-il déclaré.

Selon Benjamin Netanyahou, l'action de Tsahal a permis de créer une nouvelle réalité dans laquelle "le Liban reconnaît Israël et Israël reconnaît le Liban", deux États souverains qui, selon lui, doivent pouvoir vivre en paix. Il a appelé l'Iran et le Hezbollah à quitter le secteur, estimant qu'ils n'avaient "rien à faire ici".

Le Premier ministre a conclu en affirmant qu'Israël ne quittera pas le sud du Liban tant que la menace n'aura pas été éliminée. "Tant que le Hezbollah armé sera ici et nous menacera, nous resterons", a-t-il martelé.