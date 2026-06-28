Netanyahou : "L'Iran et le Hezbollah n'auront plus aucun rôle au Liban"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié samedi soir de « réussite historique pour Israël » l'accord-cadre signé vendredi entre Israël, le Liban et les États-Unis. Lors d'une conférence de presse, il a estimé que ce texte pourrait ouvrir la voie à un futur accord de paix entre les deux pays, tout en garantissant les intérêts sécuritaires de l'État hébreu.

Le chef du gouvernement israélien a affirmé que Tsahal conservera sa zone de sécurité dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire. « Nous continuerons à la maintenir jusqu'à ce que le Hezbollah et les autres organisations terroristes soient désarmés et qu'il n'y ait plus de menace contre Israël depuis le Liban », a-t-il déclaré.

Selon Benjamin Netanyahou, l'accord constitue également « un coup majeur porté à l'Iran et au Hezbollah ». « L'Iran, le Hezbollah et les autres organisations terroristes n'auront plus aucun statut, aucune implication et aucun rôle au Liban », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a précisé qu'Israël se retirera de deux secteurs limités dans le cadre d'un projet pilote prévoyant le déploiement de l'armée libanaise et le processus de désarmement du Hezbollah, tout en conservant le reste de la zone tampon. Il a également insisté sur le fait que Tsahal conservera sa liberté d'action pour neutraliser toute menace, qu'elle soit immédiate ou émergente.

Benjamin Netanyahou a par ailleurs annoncé l'envoi prochain d'une délégation israélienne à Washington afin de défendre les intérêts sécuritaires d'Israël dans le cadre des négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien. « Nous ne sommes pas partie à cet accord, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas d'intérêts », a-t-il déclaré.

Évoquant enfin l'Iran, le Premier ministre a estimé que les opérations militaires israélo-américaines avaient créé « les conditions » d'un futur changement de régime à Téhéran. Concernant Gaza, il a assuré que Tsahal avait démantelé l'essentiel des capacités militaires du Hamas, tout en reconnaissant que le mouvement terroriste conserve encore des capacités civiles et une présence sur le terrain.

Concernant les prochaines élections législatives, prévues au plus tard le 27 octobre, Benjamin Netanyahou a également annoncé son intention de former « un vaste gouvernement national » en cas de victoire. « J’ai l’intention de mettre en place un large gouvernement national, ni un gouvernement de droite, ni un gouvernement de gauche dépendant des partis arabes », a-t-il déclaré, marquant une évolution notable de sa stratégie politique en vue du prochain scrutin.