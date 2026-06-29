Un document confidentiel révèle les détails de l'accord sécuritaire entre Israël et le Liban

Une annexe sécuritaire confidentielle de l'accord-cadre signé entre Israël et le Liban a été révélée lundi par le journaliste Barak Ravid. Le document, négocié pendant quatre jours parallèlement à l'accord politique conclu à Washington, détaille les modalités de mise en œuvre des engagements sécuritaires entre les deux pays.

Selon le texte, les deux parties lanceront immédiatement des « zones pilotes » au sud du Litani. Ce processus se déroulera en quatre étapes : l'élimination des infrastructures et des combattants des groupes armés non étatiques, la vérification de cette opération par une tierce partie convenue, le déploiement exclusif de l'armée libanaise (LAF) dans ces secteurs, puis le lancement des efforts de reconstruction sous l'autorité de l'État libanais.

L'accord prévoit que l'armée libanaise prendra les mesures nécessaires pour désarmer le Hezbollah ainsi que tous les autres groupes armés non étatiques, afin qu'ils ne disposent plus d'aucune capacité militaire sur le territoire libanais.

Pour superviser la mise en œuvre de l'accord, Israël et le Liban créeront un Groupe de coordination militaire pour le Liban (MCG4L), chargé de fonctionner en permanence afin d'assurer la coordination, la vérification des opérations et la prévention des incidents. Les échanges entre les deux pays continueront toutefois de se faire par des canaux militaires indirects.

En contrepartie, Israël s'engage à un retrait progressif et conditionnel de ses forces du territoire libanais, au fur et à mesure que le désarmement du Hezbollah sera vérifié et que l'armée libanaise prendra le contrôle des zones concernées.

Le document précise que l'objectif final est de rétablir l'autorité exclusive de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire tout en garantissant la sécurité à long terme d'Israël.

Enfin, les États-Unis assureront un rôle de facilitateur dans le suivi de l'accord. Des réunions régulières sont prévues afin d'évaluer sa mise en œuvre, tandis que tout différend devra être réglé dans le cadre de discussions trilatérales entre Israël, le Liban et Washington.