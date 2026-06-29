Gideon Saar : "Notre objectif est de parvenir à la paix et à une normalisation avec le Liban"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a réaffirmé lundi la volonté d'Israël de conclure un accord de paix et de normalisation avec le Liban, estimant que cet objectif était « réalisable », à condition que la sécurité de la frontière nord soit garantie.

S'exprimant devant un groupe parlementaire consacré à la promotion de la paix entre Israël et le Liban, dirigé par le député Akram Hasson, Gideon Saar a déclaré : « Notre objectif est de parvenir à la paix et à une normalisation avec le Liban, et nous pouvons y parvenir. La condition est la sécurité de notre frontière et de nos citoyens. Le chemin passe par la fin de l'occupation iranienne du Liban à travers le Hezbollah. »

Selon le chef de la diplomatie israélienne, Israël et le Liban partagent un intérêt commun à avancer vers une normalisation de leurs relations, mais cet objectif reste conditionné à la disparition de l'influence du Hezbollah.

« Le problème, c'est le Hezbollah et l'occupation iranienne qu'il représente. Malheureusement, le Liban est de facto sous occupation iranienne à travers le Hezbollah, qui est une branche de l'Iran », a-t-il affirmé.

Gideon Saar a également accusé le mouvement terroriste chiite d'avoir entraîné le Liban dans le conflit contre Israël sur instruction de Téhéran. Selon lui, le Hezbollah a lancé son attaque contre Israël « contre la volonté et les intérêts du peuple libanais ainsi que du gouvernement libanais », répondant aux directives de la République islamique.

Cette déclaration intervient alors que les discussions sur l'avenir des relations entre Israël et le Liban restent conditionnées à la stabilité de la frontière nord et au rôle du Hezbollah dans le pays.