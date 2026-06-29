L’accord avec Israël "ne sera pas adopté", affirme le chef du Parlement libanais

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, allié du Hezbollah pro-iranien et chef du mouvement Amal, a affirmé lundi que l'accord-cadre conclu entre le Liban et Israël sous médiation américaine « ne sera pas adopté », estimant qu'il ne protège pas les intérêts de son pays.

Dans un communiqué diffusé par son parti, Nabih Berri a déclaré : « Cet accord ne sera pas adopté, et il ne sera pas mis en œuvre dans sa forme actuelle », dénonçant « un accord de ‘diktats’, pas un accord qui préserve les droits du Liban ».

Signé vendredi à Washington sous l'égide des États-Unis, l'accord vise à ouvrir la voie à une « paix durable » entre Israël et le Liban. Il prévoit notamment un processus de désarmement du Hezbollah, ainsi qu'un renforcement du rôle de l'État libanais dans le sud du pays.

Les déclarations de Nabih Berri interviennent alors que plusieurs responsables libanais ont exprimé des positions divergentes sur le texte. Le président Joseph Aoun a récemment assuré au président américain Donald Trump que l'État libanais assumerait ses responsabilités dans la mise en œuvre de l'accord, tout en demandant à Washington de faire pression sur Israël pour obtenir son retrait des zones qu'il contrôle encore dans le sud du Liban.

Le rejet affiché par Nabih Berri, figure centrale de la vie politique libanaise et proche du Hezbollah, met en évidence les profondes divisions internes autour de cet accord. Son opposition pourrait compliquer sa mise en œuvre et fragiliser les efforts diplomatiques engagés pour instaurer une désescalade durable entre Israël et le Liban.