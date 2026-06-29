Iran : l'inflation grimpe à près de 89% en juin

L'inflation en Iran a atteint un niveau record en juin, s'établissant à 88,6 % sur un an, selon les chiffres publiés par le Centre des statistiques d'Iran. Cette flambée des prix intervient dans un contexte de guerre et aggrave une crise économique déjà alimentée depuis des années par les sanctions internationales et la dépréciation du rial.

Les produits alimentaires sont les plus touchés. Selon les données officielles, les prix de l’alimentaire ont eux plus que doublé durant ce même mois par rapport à l'année précédente. Le pain et les céréales enregistrent une hausse de 138,8 %, tandis que les prix de la viande rouge et de la volaille se sont envolés de 178,2 % sur un an.

Avant le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, l'inflation s'élevait déjà à 68 % en février. Le conflit a accentué les difficultés économiques, provoquant une nouvelle dégradation du pouvoir d'achat des ménages iraniens.

L'économie iranienne souffre depuis longtemps d'une hyperinflation chronique, conséquence notamment des sanctions américaines et occidentales qui pèsent lourdement sur les finances du pays et sur la valeur de sa monnaie nationale.

Cette crise avait déjà provoqué, en décembre 2025, d'importantes manifestations contre la vie chère, qui s'étaient ensuite transformées en mouvement de contestation politique. À cette période, l'inflation atteignait 52,6 %.

La nouvelle envolée des prix laisse craindre une aggravation des difficultés sociales dans le pays, alors que les autorités iraniennes tentent de stabiliser l'économie dans un contexte de fortes tensions régionales et de négociations diplomatiques toujours fragiles avec les États-Unis.