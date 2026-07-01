Tsahal a récemment identifié plusieurs signes indiquant que le Hamas se réorganise en vue d’un futur affrontement avec Israël, selon une présentation interne de l’armée révélée mardi soir par Channel 13.

D’après ce document, l’organisation terroriste concentre d’importants efforts sur l’entraînement militaire de ses unités d’élite Nukhba, tout en élargissant ses opérations de recrutement. Le Hamas recruterait notamment des jeunes âgés de 18 à 22 ans.

L’armée israélienne estime également que le Hamas poursuit la reconstruction de ses capacités militaires dans la bande de Gaza. L’organisation fabriquerait chaque mois des centaines d’engins explosifs improvisés et de roquettes.

En parallèle, le Hamas chercherait à renforcer ses réseaux de contrebande vers l’enclave, notamment pour faire entrer des composants de drones et d’autres équipements militaires.

Le document évoque aussi la diffusion de plans opérationnels en vue d’une possible reprise des combats. Selon Tsahal, le Hamas tente de restaurer des capacités détruites ou endommagées pendant la guerre.

Les forces israéliennes continuent pour leur part d’opérer dans la zone tampon de Gaza, appelée « ligne jaune », afin d’éloigner les menaces des localités frontalières et d’empêcher les groupes terroristes de se réinstaller près de la frontière.

Selon le reportage, aucune réunion politico-militaire spéciale consacrée à Gaza n’a récemment eu lieu. Les États-Unis auraient par ailleurs transmis à Israël qu’à ce stade, il n’existe pas de légitimité internationale pour une nouvelle opération militaire d’envergure dans l’enclave.