Le COGAT accuse le Hamas d’avoir retardé l’évacuation médicale de plus de 100 Gazaouis

Le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a accusé mardi le Hamas d’avoir retardé l’évacuation médicale de plus de 100 Gazaouis, tout en affirmant que l’organisation terroriste diffuse de fausses accusations contre Israël.

Selon le COGAT, Israël avait autorisé lundi 29 juin la sortie de plus de 100 civils de la bande de Gaza par le point de passage de Kerem Shalom, afin qu’ils puissent recevoir des soins médicaux dans un pays tiers.

Mais le groupe aurait été bloqué pendant plus d’une heure à un poste de contrôle tenu par des terroristes du Hamas. Le COGAT affirme que l’ONU a signalé l’incident et condamné ce retard, qui aurait porté atteinte au processus humanitaire.

L’organisme israélien dénonce un double standard, estimant que les accusations visant Israël sont immédiatement relayées, tandis que les actions du Hamas contre la population civile sont régulièrement ignorées par les organisations de défense des droits humains.

Depuis le début de la guerre, Israël affirme avoir permis à environ 50 000 civils gazaouis de quitter l’enclave vers des pays tiers, principalement des patients médicaux et leurs accompagnateurs.

Le COGAT ajoute que, depuis le début du cessez-le-feu, le passage de Rafah fonctionne à nouveau : 4 100 Gazaouis seraient entrés dans la bande de Gaza par ce point de passage, tandis que 4 400 en seraient sortis.