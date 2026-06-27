Gaza : des centaines de Palestiniens manifestent contre le Hamas

Des centaines de Palestiniens sont descendus dans les rues de la bande de Gaza vendredi pour manifester contre le Hamas, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il s'agit des premières manifestations organisées contre le mouvement terroriste islamiste depuis près d'un an.

Les rassemblements, préparés depuis plusieurs semaines sous le nom de « Révolution du 26 juin », étaient prévus dans 18 lieux différents du territoire. Les manifestants brandissaient des pancartes portant les slogans : « Avec l'aide de Dieu, Hamas dehors », « Nous ne sommes pas des pions » ou encore « Nous voulons vivre ». Dans certaines vidéos, des participants scandent : « Assez de destruction ».

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Selon plusieurs témoignages, le Hamas avait tenté d'empêcher ces manifestations. Des hommes armés affiliés au mouvement terroriste auraient été déployés dans plusieurs secteurs, notamment à Deir al-Balah, afin de dissuader les habitants de rejoindre les rassemblements. Des journalistes locaux auraient également reçu l'ordre de ne pas couvrir ces événements.

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Les principaux médias de Gaza, proches du Hamas, ont d'ailleurs diffusé des images de places désertes, affirmant que la « Révolution du 26 juin » avait échoué.

Le Hamas continue de contrôler les zones de Gaza dont Tsahal s'est retirée et refuse, à ce stade, de désarmer malgré les propositions contenues dans le plan américain visant à mettre fin à la guerre et à transférer le pouvoir à une autorité de transition.