Le Hamas confirme : les « journalistes » tués à Gaza étaient des membres de sa branche armée

Le Comité pour la protection des journalistes a depuis retiré certains noms de sa base de données.

Plusieurs personnes initialement présentées comme journalistes tués dans la bande de Gaza étaient également membres des branches militaires du Hamas ou du Jihad islamique palestinien, selon de récentes annonces publiées par ces organisations elles-mêmes.

D'après une enquête relayée par The Times of Israel, le Hamas et le Jihad islamique ont commencé ces dernières semaines à publier les noms de dizaines de combattants tués pendant la guerre, révélant que certains d'entre eux avaient auparavant été recensés par des médias ou des organisations de défense de la presse comme journalistes.

Parmi eux figure Ahmed Abu Eisha, tué le 10 juillet 2025 dans une frappe de drone israélienne dans le camp de Nousseirat, au centre de Gaza. Il avait d'abord été présenté comme journaliste pour Palestine Today, une chaîne affiliée au Jihad islamique, et figurait dans la base de données du Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Le 1er juin, la branche armée du Jihad islamique a toutefois annoncé qu'Ahmed Abu Eisha était en réalité commandant d'unité et membre de l'unité centrale d'information de sa brigade centrale.

À la suite de nouvelles informations, le CPJ a retiré plusieurs noms de sa base de données, après avoir conclu que certaines personnes avaient participé aux combats. L'organisation affirme réexaminer les dossiers lorsque de nouveaux éléments apparaissent et retirer les individus impliqués dans des activités combattantes.

Parmi les noms supprimés figure également Mohammed Nasser Abu Huwaidi, d'abord présenté comme journaliste avant d'être identifié par le Jihad islamique comme membre de son unité médiatique militaire. Le CPJ a aussi retiré Yaqoub Anan al-Bursh, que le Hamas a identifié comme membre de sa brigade nord et commentateur médiatique militaire.

Un autre cas concerne Maysara Salah, supprimé de la base de données du CPJ après que des médias affiliés au Hamas l'ont présenté comme membre de l'appareil médiatique militaire de l'organisation et combattant de sa brigade nord.

D'autres organisations, notamment la Fédération internationale des journalistes et la base de données Stop Murdering Journalists, continuent toutefois de lister certains de ces individus comme journalistes, sans mentionner leurs liens présumés avec le Hamas ou le Jihad islamique.

L'enquête cite également le cas de Hussam al-Adlouni, décrit comme journaliste après sa mort en juillet 2025, mais identifié plus tard par une chaîne Telegram affiliée au Hamas comme membre du département médiatique militaire de la brigade de Khan Younès.

Tout au long de la guerre, Tsahal a affirmé à plusieurs reprises que certaines personnes publiquement présentées comme journalistes étaient également membres du Hamas ou du Jihad islamique palestinien et impliquées dans des activités militaires.

Plus récemment, l'armée israélienne a indiqué qu'Ahmed Samir Muhammad Washah, qui travaillait comme cameraman pour Al Jazeera, était aussi membre de la branche armée du Hamas et impliqué dans la préparation d'attaques de snipers contre les forces israéliennes.

Le rapport mentionne enfin d'autres cas d'individus d'abord présentés comme civils, puis identifiés par le Hamas ou le Jihad islamique comme membres de leurs structures militaires, notamment le footballeur Ahmed Abu al-Atta, décrit ensuite par le Jihad islamique comme commandant adjoint de l'unité roquettes de la brigade de Gaza, ou encore Ahmed Khamis Abu Younis, 66 ans, identifié par le Hamas comme membre de sa brigade de Rafah.