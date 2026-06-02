Tsahal élimine un terroriste du Hamas impliqué dans l’enlèvement de quatre otages le 7 octobre

Tsahal a annoncé mardi avoir éliminé dans le centre de la bande de Gaza Youssef Ayesh Awad Ramadan, commandant en second d’une cellule de la force Nukhba du groupe terroriste Hamas. L’opération a été menée la veille par les forces du Commandement Sud.

Selon l’armée israélienne, le terroriste avait participé à l’attaque du 7 octobre 2023 et figurait parmi les auteurs de l’enlèvement de plusieurs personnes depuis l’abri situé au carrefour de Reïm. Parmi les victimes de cet enlèvement figuraient Hersh Goldberg-Polin, tué en captivité, ainsi que Eliya Cohen, Alon Ohel et Or Levy.

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Tsahal affirme également que Youssef Ramadan avait continué à prendre part à des activités terroristes tout au long de la guerre. Selon le communiqué militaire, il aurait récemment été impliqué dans la préparation d’attaques visant les forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza ainsi que des civils israéliens, ce qui en faisait une menace immédiate.

L’armée précise que ses forces restent déployées dans la zone conformément aux accords en vigueur et qu’elles poursuivront leurs opérations afin de neutraliser toute menace imminente contre Israël et ses soldats.

Cette élimination s’inscrit dans la campagne menée par Tsahal contre les responsables de l’attaque du 7 octobre et les membres des structures opérationnelles du groupe terroriste Hamas encore actifs dans la bande de Gaza.