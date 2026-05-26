Hersh Goldberg-Polin avait entendu sa mère depuis Gaza

Rachel Goldberg-Polin, la mère de Hersh Goldberg-Polin, a partagé une révélation bouleversante sur la captivité de son fils à Gaza, lors du lancement d’un livre.

Dans une interview à Channel 12, elle a raconté qu’Or Levy, libéré de captivité, avait demandé à rencontrer séparément les familles des otages qu’il avait côtoyés à Gaza, malgré sa propre douleur : il venait d’apprendre que son épouse avait été assassinée et retrouvait tout juste son fils.

La rencontre avec Rachel et Jon Goldberg-Polin a duré plusieurs heures. À la fin, Or Levy lui a confié : « Hersh a entendu ta voix. »

Rachel Goldberg-Polin raconte avoir été saisie par le choc. Elle lui a demandé ce qu’il voulait dire. Or Levy lui a alors expliqué que Hersh l’avait entendue parler de sa rencontre avec le secrétaire d’État américain.

Pour la mère de Hersh, cette révélation a eu une portée immense. Elle explique avoir compris que son fils, malgré la faim, la torture, la douleur et les conditions terribles de captivité, savait que ses parents se battaient pour lui.

« Il savait que Jon et moi essayions, que nous étions allés jusqu’au bout du monde pour lui », a-t-elle confié. Même si Hersh était déjà mort depuis plus de 120 jours lorsqu’elle l’a appris, cette information lui a donné le sentiment qu’un lien avait existé entre eux pendant sa captivité.

« Je me souviendrai de ce moment toute ma vie », a-t-elle ajouté, décrivant cette révélation comme un tournant qui a « ravivé » son âme.

Rachel Goldberg-Polin a également évoqué la douleur de la perte de son fils, affirmant qu’elle ne disparaîtra jamais. « Notre enfant est parti. Avec le temps, il nous manque davantage », a-t-elle déclaré. Elle dit espérer devenir plus forte, sans vouloir que le manque s’efface.

Hersh Goldberg-Polin avait été enlevé par le Hamas lors des massacres du 7 octobre. Il a ensuite été exécuté en captivité avec d’autres otages, alors que les forces de Tsahal se rapprochaient de l’endroit où ils étaient détenus.