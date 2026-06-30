Gaza : Tsahal élimine un commandant du Hamas à Rafah

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé mardi avoir éliminé Mohammad Fathi Abd al-Hay Abu Fakher, commandant du bataillon Yibna au sein de la brigade de Rafah du Hamas, lors d'une frappe menée la veille dans la bande de Gaza.

Selon le communiqué conjoint de l'armée israélienne et du service de sécurité intérieure, Abu Fakher s'employait ces dernières semaines à recruter de nouveaux terroristes pour le bataillon, à diriger leur entraînement et à tenter de restaurer les capacités opérationnelles de cette unité en vue d'attaquer les soldats israéliens.

Abu Fakher était un commandant vétéran du Hamas et l'un des responsables importants du département d'approvisionnement de la branche armée de l'organisation terroriste. Pendant près de vingt ans, il a joué un rôle central dans le réseau de contrebande du Hamas.

Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment supervisé et dirigé l'acheminement d'armes vers la bande de Gaza, ainsi que l'approvisionnement en moyens nécessaires au maintien des activités terroristes de la branche militaire du Hamas, selon les autorités israéliennes.

Plus tôt dans la journée, Tsahal avait annoncé avoir éliminé Ali Qaid Mohammed Stitan, commandant de peloton au sein des forces d’élite du Jihad islamique et Talal Jaber Mohammad Abd al-Aal, membre du même groupe terroriste, qui commandait une cellule qui s’était infiltrée en territoire israélien lors des massacres du 7 octobre 2023.