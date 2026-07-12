"Aucune chance que Netanyahou se repente, Eisenkot peut-être", affirme l'ancien grand rabbin d’Israël

L’ancien grand rabbin séfarade d’Israël et figure influente du parti Shas, Yitzhak Yossef, s’en est pris samedi soir au Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de son cours hebdomadaire. "Il n’y a aucune chance que Netanyahou fasse téchouva (se repente, revienne à la religion)", a-t-il déclaré, avant d’ajouter que l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot "pourrait peut-être, lui, faire téchouva".

Ces propos interviennent dans un climat de fortes tensions entre les dirigeants orthodoxes, le gouvernement et le système judiciaire autour de la conscription des étudiants de yeshiva et des sanctions financières visant les établissements dont les élèves ne se présentent pas au service militaire.

Moins d’un mois auparavant, le rabbin Yossef avait violemment attaqué la procureure générale Gali Baharav-Miara, qu’il avait qualifiée de "Jézabel" et de "méchante", l’accusant de donner les instructions à l’origine des mesures prises contre les étudiants des institutions religieuses. Il avait dénoncé des "décrets contre ceux qui étudient la Torah".

Le rabbin avait également établi un lien entre ces mesures et l’évolution, selon lui défavorable, de la politique du président américain Donald Trump à l’égard d’Israël. "Trump s’est retourné contre nous à cause des décrets pris contre ceux qui étudient la Torah et parce qu’on les arrête", avait-il affirmé.

Les critiques de Yitzhak Yossef s’inscrivent dans la mobilisation croissante des responsables orthodoxes contre l’application de l’arrêt de la Cour suprême imposant la conscription des étudiants de yeshiva et contre la suspension des financements publics destinés aux institutions dont les élèves refusent de s’enrôler.