Loi sur l'étude de la Torah : les étudiants de yeshiva pourraient bénéficier d’avantages prévus pour les réservistes

La conseillère juridique de la Knesset, Sagit Afik, a mis en garde contre les conséquences possibles d’un projet de loi visant à reconnaître l’étude de la Torah comme une valeur fondamentale de l’État d’Israël. Selon elle, si le texte n’est pas formulé de manière strictement déclarative, il pourrait permettre aux étudiants de yeshiva de bénéficier d’avantages aujourd’hui destinés aux réservistes de Tsahal.

Sagit Afik a expliqué devant une commission parlementaire que la loi devait préciser clairement sa portée symbolique. Sans cette clarification, les étudiants orthodoxes pourraient prétendre à plusieurs dispositifs d’aide, notamment des bourses d’études actuellement accordées aux soldats réservistes.

Le député Naor Shiri, du parti Yesh Atid, a vivement critiqué cette possibilité. Selon Kan, il a accusé le gouvernement de "créer les outils permettant d’offrir des diplômes gratuits aux étudiants en Torah, avec les mêmes avantages que les soldats réservistes".

Ce projet de loi s’inscrit dans une offensive législative plus large des partis orthodoxes visant à préserver les exemptions massives du service militaire pour les étudiants de yeshiva, en renforçant le statut de l’étude de la Torah. Une autre mesure parallèle chercherait également à protéger les réfractaires à la conscription contre des poursuites pénales.