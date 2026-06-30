La commission de la Knesset approuve la soumission au vote du projet de loi fondamentale sur l'étude de la Torah

La commission de la Knesset a approuvé mardi le projet de "Loi fondamentale sur l'étude de la Torah", une initiative soutenue par l'ensemble des partis de la coalition qui vise à reconnaître aux étudiants des yeshivot des droits équivalents à ceux accordés aux soldats de Tsahal. Le texte doit désormais être soumis mercredi à un vote en première lecture au Parlement.

Cette avancée législative intervient deux semaines après l'adoption du projet en lecture préliminaire par la Knesset, où il avait recueilli le soutien de 56 députés contre 43 voix de l'opposition.

Selon ses promoteurs, la loi vise à consacrer dans une Loi fondamentale la valeur de l'étude de la Torah et sa contribution à la société israélienne. Le texte prévoit notamment d'établir une équivalence entre les droits des étudiants en Torah et ceux des militaires servant dans l'armée israélienne.

Le président du parti Aryeh Deri, à l'origine de la proposition avec d'autres élus de la coalition, a appelé à une adoption rapide du texte. "Précisément en ces jours où le peuple d'Israël a besoin de davantage de mérites pour assurer le succès de la lutte contre ses ennemis, nous demandons que la Loi fondamentale sur l'étude de la Torah soit soumise au vote dès cette semaine", a-t-il déclaré.

Aryeh Deri a également présenté cette initiative comme "une déclaration historique" reconnaissant la place centrale de la Torah ainsi que la contribution des étudiants en Torah au peuple d'Israël et à sa sécurité. Il a appelé les partis du bloc religieux et conservateur à se mobiliser en faveur du texte afin de permettre la poursuite de l'agenda législatif de la coalition.

Le projet continue toutefois de susciter de vives critiques au sein de l'opposition, dans un contexte de débat national sur le service militaire des orthodoxes et sur la répartition des obligations entre les différentes composantes de la société israélienne.