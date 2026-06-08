Smotrich s’oppose au projet de Loi fondamentale sur l’étude de la Torah porté par les partis orthodoxes

Le projet de "Loi fondamentale : étude de la Torah", déposé lundi par le parti Shas, suscite des résistances jusque dans les rangs de la coalition. Selon des informations publiées par i24NEWS, le ministre des Finances Betsalel Smotrich s’est prononcé contre une disposition centrale du texte, qui prévoit d’accorder aux étudiants en Torah des droits équivalents à ceux des soldats servant dans Tsahal.

Lors d’une réunion de son groupe parlementaire, des responsables du parti Sionisme religieux auraient affirmé qu’ils ne pouvaient accepter une telle équivalence entre les étudiants des yeshivot et les militaires. En revanche, ils se disent favorables à la reconnaissance de l’étude de la Torah comme une valeur fondamentale. Si le Sionisme religieux vote contre le texte lors de son examen en séance plénière, celui-ci pourrait être privé de majorité à la Knesset.

Le projet, porté par le Shas, vise à inscrire dans une Loi fondamentale le statut de l’étude de la Torah et à accorder aux étudiants religieux des droits comparables à ceux des soldats. Cette initiative intervient alors que le débat sur la conscription des ultra-orthodoxes demeure l’un des sujets les plus sensibles de la vie politique israélienne.

L’opposition a vivement critiqué cette proposition. L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a dénoncé ce qu’il qualifie de "loi d’exemption du service militaire sur les stéroïdes", estimant qu’elle placerait les personnes ne servant pas dans l’armée sur un pied d’égalité avec les soldats engagés au combat. Selon lui, cette mesure porte atteinte à la fois à l’honneur de la Torah et à celui des militaires israéliens actuellement déployés au Liban.

Même ton du côté de l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, qui a accusé le gouvernement de favoriser les personnes exemptées du service militaire au détriment des combattants. Il a promis qu’un futur gouvernement dirigé par son camp ferait adopter une véritable loi sur la conscription, destinée à renforcer Tsahal en tant qu’"armée du peuple", tout en récompensant davantage les personnes servant sous les drapeaux et en sanctionnant les réfractaires.