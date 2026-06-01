Le parti Shas menace de bloquer la coalition si la loi sur l'étude de la Torah n'est pas soumise au vote

Le parti orthodoxe séfarade Shas a accentué la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou en exigeant qu'un projet de "Loi fondamentale sur l'étude de la Torah" soit soumis dès mercredi à un vote préliminaire à la Knesset. Dans une lettre adressée à Netanyahou et au président de la coalition, Ofir Katz, le parti a averti qu'il cesserait de soutenir les initiatives législatives du gouvernement si cette exigence n'était pas satisfaite.

Le texte proposé vise à inscrire l'étude de la Torah parmi les valeurs fondamentales de l'État d'Israël, avec pour objectif de renforcer son statut constitutionnel. Selon ses promoteurs, une telle mesure permettrait notamment de protéger les étudiants des yeshivot contre les conséquences des récentes décisions judiciaires et administratives touchant les exemptions militaires, les financements des institutions religieuses et certains avantages fiscaux.

Dans son courrier, Shas dénonce ce qu'il considère comme une campagne sans précédent menée contre les étudiants en Torah, accusant les autorités judiciaires de s'en prendre au monde des yeshivot. Le parti estime que les jeunes consacrant leur vie à l'étude religieuse doivent bénéficier d'une reconnaissance équivalente à celle accordée aux citoyens effectuant leur service militaire.

Les dirigeants de Shas rappellent également que la promotion du statut de l'étude de la Torah figurait parmi les engagements pris lors de la formation de la coalition gouvernementale. Ils présentent ce vote comme une déclaration de principe sur la place du judaïsme dans l'État d'Israël et sur l'identité du pays.

Pour renforcer son message, le parti a cité des déclarations passées de Benjamin Netanyahou à la Knesset, dans lesquelles il affirmait que l'étude de la Torah avait permis au peuple juif de préserver son identité à travers les siècles et constituait un élément essentiel de son avenir. En concluant sa lettre, Shas a souligné la portée symbolique de ces propos, laissant entendre qu'il attend désormais du Premier ministre qu'il les traduise en actes législatifs.